Bursa İnegöl'de 'Üreten Çiftçiler' Kağan güven tazeledi

Bursa İnegöl Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan “İnegöl Tarım Modeli” uygulamasının çatısı konumundaki Üreten Çiftçiler Kooperatifi, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Alper Taban Başkanlığında şehrin tarım ve hayvancılığını geliştirmek adına örnek bir projenin startını vermişti.

İnegöl’ün bereketli topraklarında daha nitelikli tarım için önce güç birliği sağlanması gerektiğine dikkat çekilerek, şehrin tüm çiftçilerini tek çatı altında toplayacak Üreten Çiftçiler Kooperatifi kurulmuştu. Bugün 164 üyesi bulunan ve TKDK desteği ile 4 bin ton kapasiteli Soğuk Hava Deposu yapan kooperatifin, olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Deydinler Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, mevcut Kooperatif Başkanı olan İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Sinan Kağan, yeniden aday oldu.

Tek liste ile yapılan kongrede, Kağan yeniden Başkanlığa seçildi. 4 yıl boyunca görev yapacak olan Sinan Kağan Başkanlığındaki İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi Yönetimi şu isimlerden oluştu: İnegöl Belediyesi, Fahrettin Erdoğan, Yüksel Beyhan, Bihter Koyuncu Yeşilbahçe ve Ertuğrul Doğru. Denetleme Kurulunda ise; Cengiz Karlova, Sezgin Yeşim ve Mehmet Uysal yer aldı.

AMACIMIZ ÇİFTÇİMİZE ÖNDERLİK ETMEK

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit’in Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü genel kurulda, Belediye Başkanı Alper Taban üyelere ve üreticilere yönelik bir konuşma yaptı.

Tarımın önemine dikkat çeken Başkan Taban, Üreten Çiftçiler Kooperatifi'nin oluşumuyla ilgili geçen süreci anlatttı. TKDK’nın da desteği ile tesisi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Taban, "Bizim hedefimiz belediye olarak ürün üretmek, para kazanmak değil. Bizim amacımız çiftçimize önderlik etmek” dedi.