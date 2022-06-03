Bursa İnegöl'de üniversiteliler Anıl Can'la coştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrenciler için düzenlediği Yaz Konserinin ikinci gününde, Anıl Can sahne aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenciler konserde eğlence dolu anlar yaşadı.

Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrenciler için düzenlenen Yaza Merhaba konserlerinin ikinci gününde finalde Anıl Can öğrencilerle buluştu.

Sadece Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin faydalandığı ve final sınavları öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmeye yönelik düzenlenen konsere, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Konser öncesi gün boyu alanda öğrencilere ikramlar ve Presstagram ile fotoğraf alma imkânı da sunulurken, Anıl Can gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Sanatçının seslendirdiği şarkılara gençlerin de eşik etmesiyle konser alanında renkli görüntüler ortaya çıktı.