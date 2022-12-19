Bursa İnegöl'de Tunaboyu Caddesi Alanyurt'la bağlanacak

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Alanyurt ile İnegöl’ü birbirine bağlayacak yeni bir güzergah için çalışmalara başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ulaşımda yeni güzergahlar ve yol ağı oluşturan yerel belediye, Alanyurt bölgesini İnegöl ile buluşturacak yeni bir çalışmanın startını verdi.

Ertuğrulgazi Mahallesinde aynı zamanda Alanyurt bölgesinin imar sınırını da oluşturan 1700 metre uzunluğundaki Tunaboyu Caddesi ile Alanyurt ve İnegöl Merpa Kapalı Pazar Yeri civarından birbirine bağlanacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Tunaboyu Caddesinde devam eden ham yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Taban, “Ertuğrulgazi Mahallemizde Tunaboyu Caddesi üzerinde yaptığımız çalışmaları inceliyoruz. Alanyurt bölgesinde Kozluca yolundan karşı aksa geçişle ilgili bir çalışmamız vardı. Ancak burada BUSKİ’nin deplase hattı problemlerinden kaynaklı olarak hattı Tunaboyu Caddesi üzerine kaydırmıştık. Burası da Alanyurt aksımızın imarının son hattı olarak düşünülebilir. Burada 1700 metre uzunluğunda yer yer 10 ve 20 metre genişliğe sahip bir cadde oluşturuluyor” dedi.

ALANYURT İLE İNEGÖL’Ü BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Tunaboyu Caddesi'nin Alanyurt ve İnegöl’ü de birbirine bağlayacağını kaydeden Başkan Taban, “Buradan da inşallah Merpa’nın bitiş kısmına araç ve yaya geçişi yapılacak bir yol oluşturmak istiyoruz. Kuzey ve Güney bağlantıyı şehir içinde çoğaltmamız lazım. Şu anda Avarlar Kavşağından böyle bir geçiş var. Beraberinde Özdilek Kavşağı, Süleymaniye hattı ve Mesudiye hattından geçişler var. Dolayısıyla artan araç trafiğine binaen bu alanda da böyle bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.