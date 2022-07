Bursa İnegöl'de 'tercih çadırı' kuruluyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile üniversite sınavına giren öğrenciler için ücretsiz tercih rehberliği hizmeti sağlayacak. 2 noktada kurulacak Üniversite Tercih Çadırlarında, uzman eğitimciler öğrencilere en doğru tercihi yapabilmeleri adına yol gösterecek.BURSA (İGFA) - Hayatın her alanında var olan İnegöl Belediyesi, doğumdan ölüme kadar süren hizmet seferberliği kapsamında öğrencilerin de her an yanında. Dönem dönem öğrencilere yönelik etkinlik ve faaliyetler düzenleyen İnegöl Belediyesi, üniversite adayı öğrencileri de unutmadı.

Zorlu bir sınav maratonunun ardından 27 Temmuz tarihinde başlayacak tercihler için öğrencilerin daha doğru yönlendirilmeleri adına İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Üniversite Tercih Çadırları kurulacak.

İnegöl Belediyesi önü ve İnegöl AVM olmak üzere 2 noktada kurulacak olan tercih çadırları, 05 Ağustos’a kadar sürecek tercih dönemi boyunca hizmet verecek. İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman eğitimciler nezaretinde öğrencilerin en doğru tercihleri yapabilmeleri için fikir alışverişinde bulunacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yarın itibariyle iki noktada kurulacak tercih çadırlarına ilişkin açıklama yaparak tüm öğrencileri bu alanlardan faydalanmaya davet etti. Başkan Taban, iki ayrı noktada üniversite tercih çadırları kurulacağını kaydetti.

Belediye binamız önündeki çadır 12.00 ile 19.00 arasında, İnegöl AVM’deki çadırımız ise 12.00 ile 21.00 arasında hizmet verecek.

Tercih döneminin son günü olan 05 Ağustos’a kadar hafta sonu da dahil olmak üzere 10 gün boyunca tercih çadırlarımız açık olacak.