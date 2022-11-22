Bursa İnegöl'de Şipali'nin yolları yenileniyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi altyapı çalışmaları tamamlanan Şipali Mahallesinde 7 sokağı parke taşı, 6 sokağı da sıcak asfaltla kaplamak için çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - İnegöl'ün Şipali Mahallesi'nde yapılan altyapı ve üstyapı anlamında kapsamlı çalışmada Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ marifetiyle su ve kanalizasyon altyapısını yenilerken, İNGAZ da doğalgaz altyapısıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Altyapı sonrasında İnegöl Belediyesi ise sokaklarda kaplama çalışması için harekete geçti.

Baştan aşağı her sokağın yenilendiği Şipali Mahallesinde; 7 sokakta 7 bin m2 parke taşı kaplaması ve 6 sokakta 2 bin 100 metre sıcak asfalt uygulaması yapılmaya başlandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Havanın elverdiği ölçüde işlerimizi sürdürdüklerini kaydeden Başkan Taban, bu altyapının üzerine de biz şu anda kaplama çalışmalarını sürdürüyoruz. 7 sokağımızda 7 bin metrekare parke taşı kaplaması yapıldı. 6 sokakta da 2 bin 100 metre uzunluğunda sıcak asfalt uygulamasının yapıldığını belirterek, "Burada 9 bin ton PMT serimi yapılarak 5 bin ton da asfalt kullanılmış olacak. Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan çalışmaları bu hafta sonuna kadar tamamlamış olmayı hedefliyoruz” dedi.