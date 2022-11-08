Bursa İnegöl'de Şehitler'in meydanı yenilendi

Bursa'da İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında Şehitler Mahallesi meydanını yeniledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallelerde yatırımlarını sürdüren yerel belediye, Şehitler Mahallesi'ndeki meydanı yeniledi.

Yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında toplam 175 metrekarelik alanda; 25 metrekare yeşil alan ve 150 metrekare sert zemin tretuvar ve oturma alanı uygulaması yapıldı. Ağaç etraflarına ahşap oturma alanları oluşturulurken, led aydınlatmalar ve bitki aydınlatmaları ile alanın akşamları da ışıl ışıl kullanılması sağlandı.

Alanda bulunan mevcut havuz revize edilerek kullanılır duruma getirilirken, yine meydandaki tarihi su kuyusu da revize edilerek zemin üzerinde eski dokusuna uygun hale getirilerek yaşatılmaya devam etti.

Söz konusu yenileme sonrasında yapımı tamamlanan meydanı yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Şehitler Mahallesi'ndeki bu alanda küçük bir oturma alanı olduğunu anımsatarak, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan planlama ve çalışmayla yenileme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eksiklerinin çok fazla olduğunu belirten Başkan Taban, "İnsanın yaşadığı yerde altyapıdan üst yapıya, yola, suya her türlü gereksinime ihtiyaç var. Vatandaşlarımız da her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de onlara güzel güzel bu ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayretle çalışarak bu eksikleri gidermek istiyoruz. Merkez mahallelerimizdeki gibi kırsal mahallelerimizde de giderilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada pek çok mahallemizde çalışmalar yapıyoruz. Burada yapılan çalışmada da gerek üzerindeki ağaç yapısının korunması, yeşil alanların korunması gibi, sert zemin ve oturum alanlarının planlanması gibi birtakım çalışmalar yapıldı. Arkadaşlarımız aydınlatmasından ahşap oturma alanlarına kadar mevcut havuzun revize edilmesi, tarihi su kuyusunun revize edilerek günümüzde de yaşatılmaya devam edilmesi gibi çalışmaları hayata geçirdi. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise Başkan Taban’a mahallelerine olan katkı ve desteklerinden ötürü çiçek takdim etti.