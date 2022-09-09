Bursa İnegöl'de şehit Gökhan Çakır Parkı'na resmi açılış

Bursa İnegöl Belediyesi’nin Alanyurt bölgesinde 11 dönümlük koruluk alan üzerinde hayata geçirdiği rekreasyon çalışmasıyla oluşturulan ve içerisinde; çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, kafeterya ile spor alanlarının bulunduğu Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle geleceğin İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, özellikle yeşil alan çalışmalarıyla yeşiller içerisinde bir İnegöl hedefine emin adımlarla yürüyor. 2019 yılında 36 bin metrekare olan yeşil alan miktarı 2021 yılı sonu itibariyle 48 bin metrekareye ulaşırken, her yıl arttırılan yeşil alanlarla vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

Bu çalışmalar kapsamında, İnegöl Belediyesi tarafından Alanyurt bölgesinde Belediye Ek Hizmet binası yan tarafında bulunan 11 dönümlük koruluk alanda rekreasyon çalışması yapıldı. koruluk alan içerisindeki düzenlemeyle, burası yeni bir yaşam alanına dönüştürüldü. Alanyurt bölgemize nefes aldıracak koruluk alanda yapılan çalışmayla; 2 adet 500 m2’lik Çocuk Oyun Alanı, 100 metrekarelik Fitness Alanı, 25 metrekare Kafeterya Alanı, 9275 metrekare Yeşil Alan, 388 m2 Sert Zemin oturma alanı ve yürüyüş alanları ile 250 metre uzunluğunda 800 metrekarelik Yürüyüş Yolu oluşturuldu. Mevcut koruluk alanda bulunan yetişkin ağaçların korunduğu projede, ayrıca yeşillendirme çalışmaları alanının tüm kısımlarında tamamlandı. Piknik masaları ve ahşap banklar ile oturma alanları oluşturularak, vatandaşlara nezih bir ortam sunuldu.

ŞEHİDİMİZİN ADI YAŞATILACAK

Sosyal imkanları ve içerisindeki ağaçlarla oksijen deposu olması özelliğinin yanı sıra, hayata geçirilen proje adıyla da büyük önem taşıyor. Yapımı tamamlanan parka, 2021 yılı Nisan ayında Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın adı verildi.

İnegöl ve Bursa protokolünün de yoğun katılım gösterdiği açılışa, yüzlerce vatandaş katıldı.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Cemal Tekin, kendisini ve Belediye Başkanlığı döneminde bu alanın ağaçlandırmasını yapan merhum Belediye Başkanı Habib Özdede’yi rahmetle anarak, talepleri her zaman olumlu karşılayan, bu güzel projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür etti.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da, şehit ailelerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Konuşmalar sonrasında yapılan dualarla parkın açılışı gerçekleştirildi. Burada şehit ailesine Türk Bayrağı motifli filografi tablosu hediye edildi.