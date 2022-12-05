Bursa İnegöl'de personele 'etik davranış' eğitimi

Bursa'da hizmet içi eğitimlerle personelin gelişimine katkı sunan İnegöl Belediyesi, kurum personeline yönelik “Kamu Görevlileri Etik Davranış” eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak hizmetleri üretirken bir yandan da personelin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, zaman zaman kurum içi eğitimler düzenliyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum personeline yönelik; “Kamu Görevlileri Etik Davranış” eğitimi düzenledi. Sani Konukoğlu Konferans Salonu, şantiye toplantı salonu Meclis Salonunda 31 Kasım-02 Aralık tarihleri arasında 3 seansta gerçekleştirilen Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri eğitimine, 150 belediye personeli katıldı.

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Yöneticisi Hayriye Durmuş tarafından verilen eğitimde, kamu hizmetlerinde etik kuralları konusunda bilgiler verilerek personelde farkındalık oluşturulması amaçlandı. Eğitim öncesinde personele yönelik konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan şöyle konuştu:

“İnegöl Belediyesi olarak kıymetli Belediye Başkanımız Alper Taban Bey’in önümüze koyduğu vizyon gereğince insan kaynağımızı kurumumuzun en önemli değeri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda insan kaynağımızı sürekli iyileştirme ve geliştirme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla bugünkü eğitimimizde de yine önemli bir konu başlığı ile personelimizin karşısına çıktık. Her konuda olduğu gibi etik ilke ve davranışlar bakımından da kurum kültürümüzü daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da mer’i mevzuatımız ile örtüşen, genel kabul görmüş toplumsal değerlerimizi referans alan, inanç ve itikat sistemimiz ile harmanlanmış etik anlayışın her çalışanımızın bilgi, beceri, tutum ve davranışlarında hayat bulmasını amaçlıyoruz.”

Etik kavramının kökeninden ve emanet kavramının anlamıyla birlikte sunumuna başlayan Hayriye Durmuş ise etiğin ahlâk ve çalışma hayatı ilişkisine değindi. Durmuş, hizmet bilincinin; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetme, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, hizmette yerelleşme ve beyana güveni esas alma ilkelerini örneklerle açıkladı.