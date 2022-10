Bursa İnegöl'de Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde de Atatürk Anıtında tören düzenlendi. Törende muhtarlarla birlikte İnegöl protokolü de yerini aldı.BURSA (İGFA) - 2015 yılında çıkan Başbakanlık genelgesinin ardından 2016 yılından bu yanan kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtında düzenlenen törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Mesut Çelebi ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mesut Çelebi'nin anıta çelenk sunumu ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Mesut Çelebi, muhtarlık kültürünün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasimizin en eski örneği olan ve devletimizin her noktasındaki temsilciliğini üstlenen bir kurum olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız bulundukları köy ve mahallelerde halkımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi görür. Düsturu halka hizmet olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu her alanda çalacakları ilk kapı olmanın mutluluğu ve bilinci bizlerde çok önemli bir yer tutmaktadır. Muhtarlarımız zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karşılığı her ne kadar manevi haz da olsa, son dönemlerde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin göstergesidir" diye konuştu.