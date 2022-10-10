Bursa İnegöl'de Mevlana Camisi'ne temel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 2000 m2 alan üzerinde 350 m2 zeminde projelendirilen Mevlana Camisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de yeni bir caminin daha temeli atıldı. Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Mevlana Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde mahalle sakinlerinin destekleriyle yapımına başlanan 2 bin metrekare arazi üzerindeki 350 metrekare zemine sahip cami için bugün temel atma töreni düzenlendi.

Törene İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Temel atma töreninde selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Mevlana Camimizde temel atma sürecine geldik. Ben bu süreçte emeği olan başta muhtarımıza, Mevlana Camisi heyetine çok teşekkür ediyorum. Camiler bizim ibadet etme amacıyla buluştuğumuz, bir ve beraber olduğumuz, rabbimize yöneldiğimiz mekanlar. Bu konuda mahallemizde de ayrı bir gayret ve çaba olduğunu görüyorum. Burada bir kuran kursu ya da cami yapılacaksa Huzur Mahallesinde adeta hayırda yarışıldığını görüyorum. Bu da bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Bu hayat gelip geçici, bunu hepimiz biliyoruz. Onun için bu dünyadaki varlık sebebini anlamış kullar olmayı rabbim bizlere nasip etsin. Mevlana Camimizin de inşaatının hızlı şekilde bitirilmesi için bizler de belediye olarak, hayırseverlerimiz de gayret edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ise “Burada hayırlı bir eserin temel atma töreni için bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu dünyada yapılacak en kıymetli eserler insanlığa ve İslam’a yapılan eserlerdir” ifadelerinde bulundu.