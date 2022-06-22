Bursa İnegöl'de mahalle buluşmaları Mahmudiye'de gerçekleşti

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mahalle Buluşmaları programları kapsamında Mahmudiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Mahalle Buluşması Programları kapsamında pandemi dolayısıyla iki yıl verdiği ara sonrası önceki hafta Yeniceköy Mahallesinde yeniden başlamıştır.

Mahalle Buluşması programlarının ikincisi ise Mahmudiye Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Şükrünaili Paşa İlkokulu bahçesinde hazırlanan alanda, Belediye Başkanı Alper Taban mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve kurum temsilcileriyle birlikte vatandaşların sorularını yanıtlayıp talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşları dinlemeye geldiklerini belirterek, "Burada ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu buluşmaların amacı vatandaşlarımızı dinlemek. Vatandaşlarımızın düşüncelerini öğrenmek adına aslında başkaca yöntemler de geliştirmeye çalıştık. Şu anda İnegöl Belediyesi Türkiye’nin en hızlı ulaşılan kurumu. Vatandaşlarımız meramını anlatmak için bizleri görmeyi beklemesinler. Bunları 153 hatlarımıza, WhatsApp hattımıza bildirebilirler. Artık herkesin telefonu var. Anında bizlere ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Başkan Taban’ın açılış konuşmasının ardından mikrofon vatandaşlara uzatıldı.

Programa katılan vatandaşlar sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletti.

Başkan Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.