Bursa İnegöl'de kurtuluşun 100. yılı coşku dolu kutlandı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kapsamında düzenlediği organizasyonlar, Kurtuluş Korteji ve Atatürk Anıtında yapılan anma programıyla son buldu.BURSA (İGFA) - İnegöl’de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı, coşku dolu programlarla kutlandı. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılan programlarda, hüzün ve coşku yoğun şekilde yaşandı.

Programların finali, Salı akşamı Belediye önünden başlayıp Atatürk Anıtına kadar devam eden Kurtuluş Korteji ve akabinde burada gerçekleştirilen törenle devam etti. Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Gaziler, atlı birlikler ve halk dansları ekipleri ile vatandaşların yer aldığı kortej, Mehter Takımı öncülüğünde heykele kadar yürüdü.

Kurtuluş coşkusunun en üst seviyeye ulaştığı kortejin ardından, heykelde törenler gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban ve Kaymakam Eren Arslan'ın konuşmaları sonrasında Tarihi İnegöl Mehteri ve halk dansları ekiplerinin gösterileriyle devam eden programda, 6 Eylül etkinlikleri kapsamında yapılan kros yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.