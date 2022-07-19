Bursa İnegöl'de kültürel buluşma

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen çadır etkinlikleri, farklı yörelere ait kültürleri İnegöl’de buluşturdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında Kültür Park içerisinde kameriyeler bölgesinde kurulan farklı yöreler ait etkinlik çadırları, Türkiye’nin dört bir yöresine ait kültürleri bir araya getirdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, her akşam farklı derneklere ait çadırları ziyaret ederek kültür buluşmalarında yer almaya devam ediyor.

Renkli görüntülerin yaşandığı çadır ziyaretlerinde yerel oyunlar sahnelenip yöresel ikramlarda bulunulurken, ayrıca festivale katkı veren derneklere plaketler takdim edildi.

Çadır ziyaretleri sırasında kalabalık vatandaşlara hitaben konuşmalar yapan Belediye Başkanı Alper Taban, birlik beraberliğin önemine ilişkin mesajlar verdi.

20 hemşeri derneğinin festival kapsamında yapılan çadır etkinliklerine katıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Böylesine birlik beraberlik içerisinde, coşkuyla kucaklaşmak bizleri mutlu etti. Pandemi sürecinde birbirimizden ayrı kaldık. Bu uzaklıktan sonra 35. Kültür Sanat Festivalimizi başlattık. 20 ayrı hemşeri derneğimiz de bu festivalde etkinliklere katılarak renk kattı. Ben katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yerel derneklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.