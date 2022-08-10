Bursa İnegöl'de 'köy takımları' sergileniyor

Bursa'da İnegöl’ün futbolun tutkusunu öne çıkarmak, köy takımlarının hikayesine dikkat çekme adına spor adamı Özden Suvat ile İnegöl Belediyesi Kent Müzesi iş birliğinde hazırlanan “Köy Takımları Sergisi” Kent Müzesinde düzenlenen törenle izlenime sunuldu. 59 köye ait 112 fotoğraf ile 25 forma ve onlarca kupa, sergide görücüye çıktı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de sergilerin merkezi konumuna gelen Kent Müzesi, spor tutkunlarının ilgisini çekecek yeni bir sergi ile ilçe halkının karşısına çıktı.

Uzun yıllardır İnegöl’de spor alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Özden Suvat ile İnegöl Kent Müzesi iş birliğinde; İnegöl ile özdeşleşmiş, İnegöl’de doğup büyüyen herkesin peşinde koştuğu meşin yuvarlağın tutkusunu öne çıkarmak, köy takımlarının hikayesine dikkat çekme adına “Köy Takımları Sergisi” hazırlandı. Sergimizde 59 köy takımının görselleri ve materyalleri yer alırken, sergi içerisinde köy takımlarına ait 112 fotoğrafın yanı sıra takım formaları ve kupalar da görücüye çıktı.

28 Ağustos Pazar gününe kadar İnegöl Kent Müzesinde açık kalacak olan serginin açılışında konuşan Özden Suvat, “Meşin yuvarlak ister Wembley’de isterse bir köyün çayırında oynansın, mutlaka herkes tarafından ilgi görür. Futbol oynamak ve izlemek her zaman keyif verir. Tüm dünyada olduğu gibi İnegöl’de bu konuda bir hayli önde olduğumuzu düşünüyoruz. Sergimiz 59 farklı köyden 112 fotoğraf, 25 köy forması ve onlarca kupadan oluşuyor" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl’ün insan zenginliği açısından kıymetli bir şehir olduğunu belirterek, "91 tane kırsal mahallemiz var. Özellikle kırsaldaki turnuvalar başka bir lezzette oluyor. Ciddi çekişmeler yaşanıyor. Biz de bugün bu noktada müzemizde spesifik ve özel bir serginin açılışını yapıyoruz. Köylerimizden enstantaneleri görüyoruz. Ben ilçe halkımızı da sergimizi gezmeye davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.