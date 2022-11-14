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Bursa İnegöl'de Kitap Günlerine coşkulu final

Yerel 14.11.2022, 13:45
Bursa İnegöl'de Kitap Günlerine coşkulu final

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Kitap Günleri Fuarı, coşkulu bir hafta sonu ile final yaptı. Onlarca yazar, Cumartesi ve Pazar günü İnegöl’de kitapseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Günleri, 5-13 Kasım tarihlerinde MODEF Fuar alanında gerçekleştirildi. 9 gün süren ve adeta bir şölen havasında yapılan Kitap Günleri etkinliğine her gün 10 bin dolayında öğrenci ile birlikte binlerce ziyaretçi akın etti.

Kitap Günleri etkinliği, Cumartesi ve Pazar günü coşkulu bir final ile tamamlandı. Son 2 günde onlarca yazar, binlerce ziyaretçi ile buluştu. İmza günleri, söyleşiler ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı Kitap Günlerini hafta sonu Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da farklı zamanlarda ziyaret etti.

Söyleşilere katılan Kaymakam Arslan ile Başkan Taban, Kitap Günleri fuarının final coşkusuna ortak oldu.

34 YAZAR, KİTAPSEVERLERLE BULUŞTU

12-13 Kasım tarihlerinde İnegöl Kitap Günleri Fuarında başta; İhsan Süreyya Sırma, Aslı Arslan, Grikoç-Gökhan Müftüoğlu, Ahmet Şerif İzgören, Ali Ural, Alişan Kapaklıkaya, Yusuf Kaplan ve Şermin Yaşar gibi tanınmış isimler olmak üzere 34 yazar, okuyucuyla buluştu. Yayınevlerinin stantlarında, imza ve söyleşi salonlarında hayranlarıyla buluşan yazarlar, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Pazar günü Alişan Kapaklıkaya’nın imza günü ve söyleşisine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, burada vatandaşlara yönelik kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Başkan Taban, “Katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmadınız. Alişan hocamızı daha önce de İnegöl’ümüzde ağırlamıştık. Bu etkinlikle amacımız aslında her vatandaşımızın baş ucunda okuduğu bir kitabı olsun. Gelecek yıllarda daha güzellerini yapmayı diliyorum” dedi.

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