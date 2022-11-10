Bursa İnegöl'de kırsalın yolları parkeyle kaplandı

Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde 12 kırsal mahallede 40 bin metrekare parke taş uygulaması çalışmaları kapsamında 6. Mahalle olan Tüfekçikonak’ta 7 sokak toplam 4 bin metrekare parke taşla kaplandı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde İnegöl’e bağlı 12 kırsal mahallede 40 bin metrekare parke taş uygulaması için ortak çalışma başlatılmıştı.

Bu çalışma kapsamında bugüne kadar; Bayramşah, Olukman, Mezit, Sulhiye ve Güney Kestane Mahallelerinde parke taş kaplama çalışmaları tamamlanmıştı. Son olarak Tüfekçikonak Mahallesinde de 7 sokakta 4 bin m2 parke taş kaplama uygulaması gerçekleştirildi.

Çitli’de parke taş kaplama çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte bugün Tüfekçikonak Mahallesinde tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi.

Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, bu yıl 12 kırsal mahallemiz için hazırlık yaptıkları 40 bin metrekare parke taş uygulamasını sürdürdüklerini, daha önce Bayramşah, Olukman, Mezit, Sulhiye ve Güney Kestane köylerimizde benzer çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

“Valiliğimizin, Bursa Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyemizin imkanlarıyla bu yıl her zamankinden daha fazla hacimli iş çıkarmış olduk" diyen Başkan Taban, gerek altyapı gerek üstyapı anlamındaki eksiklerimizi gidermeye devam edeceklerini söyledi.