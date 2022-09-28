Bursa İnegöl'de kırsalda parke taş çalışmaları

Bursa'da İnegöl’de kırsal mahallelerde yol kaplama çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin parke taş desteği sağladığı mahallelerde, İnegöl Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Bahçekaya Mahallesinde 4 kilometre parke taş uygulaması başlatıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kırsal mahallelerde çalışmaları süren parke taş uygulamalarını yerinde inceledi.

Kırsal mahallelere yönelik hizmet seferberliğinin sürdüğünü kaydeden Başkan Taban, köylerin ulaşımı, kalkınma anlamında desteklenmesi, şehirleşme anlamında iyileştirilmesi gibi pek çok konu başlığı altında çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Bugün de Bahçekaya Mahallemizdeyiz. Bizler İnegöl Belediyesi olarak işçiliğini yapıyoruz parke taş kaplama çalışmasının. Parke taşları da Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Devam eden çalışmayı yerinde görmek istedik. Ben bu vesileyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Söz konusu mahallede yaklaşık 4 bin metrekare parke taş uygulaması yapıldığını ifade eden Başkan Taban, birkaç gün içerisinde çalışmayı tamamlayarak vatandaşlarıkullanımına sunmuş olacağız” açıklamalarında bulundu.