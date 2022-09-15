Bursa İnegöl'de İclaliye'ye parke taşı kaplama

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taşlarını karşıladığı, İnegöl Belediyesi’nin de işçiliğini üstlendiği çalışma ile son olarak İclaliye Mahallesinde 3 sokakta 1500 metrekare parke taş kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde konforu arttıracak parke taş uygulamalarını sürdürüyor.

Parke taş desteğini Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği, işçiliğini ise İnegöl Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmayla pek çok kırsal mahallede sokaklar konfora kavuştu. Son olarak İclaliye Mahallesinde 3 sokakta toplam 1500 m2’lik parke taş uygulaması başlatıldı.

Devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, gerek köylere ulaşım yollarında, gerekse de köylerin iç yollarında var olan sorumlulukları yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir uygulamasıyla kırsalda hedeflenen bir durum olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “"Önceki haftalarda Fındıklı, Kınık, Sarıpınar ve Özlüce Mahallelerimizde parke taş çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bugün de İclaliye Mahallemizde devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemizin verdiği parke taşı desteği ile işçiliğini de İnegöl Belediyesi olarak biz karşılayarak kırsal mahallelerimize bu imkanları sunuyoruz. Burada 3 sokağımızda 1500 m2 parke taşı uygulanacak. Hava şartlarının durumuna göre Cuma gününe kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.