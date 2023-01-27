Bursa İnegöl'de 'iç kontrol'e devam

Bursa'da İnegöl Belediyesi, üniversitenin de desteği ile iç kontrol eylem planı ve izleme değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları sürüyor.

2022-2023 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Her birimden bir sorumlunun katılarak 2022 yılı eylem planının izleme değerlendirme raporlarının masaya yatırıldığı toplantıda, 2023 yılına ilişkin yapılacak çalışmalar da istişare edildi.

Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Zerrin Fırat ve Gemlik Asım Kocabıyık MYO Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir’in koordinesi ile yapılan plan çalıştayında, hazırlanan eylem planının izleme ve değerlendirme süreci ele alındı.

Üniversitenin de desteği ile daire müdürlüklerinin iç kontrol sorumluları ile gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.