Bursa İnegöl'de hanelere ulaşacak 'temizlik' seferberliği

Bursa'da İnegöl Belediyesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında temizlik konusunda; eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve ortak çalışmalar yürütülmesi adına protokol imzalandı.BURSA (İGFA) -Bursa'da temizlik konusunda ortaya koyduğu projelerle bu alanda fark oluşturan İnegöl Belediyesi, “Temiz Şehir İnegöl” unvanına erişmek adına yeni bir adım daha attı.

65 bin dolayında öğrencinin bulunduğu şehirde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile temizlik konusunda eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve çeşitli çalışmaların yürütülmesi adına protokol imzalandı.

Bu sayede her öğrenciye ve öğrenciler vasıtasıyla her haneye ulaşılması hedefleniyor. Söz konusu protokol, bugün İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Başkanı Alper Taban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru’nun da katılımıyla imzalandı.

Törende konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, temizlik hizmetlerini tek elden yönetebilmek adına aradaki şirketleri devre dışı bırakarak tamamen bu yatırımları kendi üzerlerine aldıklarını belirterek, "Araç ve personel güncellemelerini yaptık, yeni araç satın almaları yaptık. Burada ciddi tasarruflar sağladık ve operasyonları da bizzat kendimiz yönetmeye başladık. Geri dönüşüm hizmetlerini de aynı şekilde kendi üzerimize almış olduk. Aynı zamanda İnegöl’ün tamamını kapsayacak 21 bin 616 adet bireysel çöp konteyneri dağıtımı gerçekleştirdik ve her haneye ulaşacak 90 bin adette geri dönüşüm kutusunu evlere ulaştırdık. Buradaki amacımız da geri dönüşümü kaynağında ayrıştırmayı sağlamaktı. Bu çalışmalar neticesinde 2022 yılının ilk 6 ayında 2500 ton dolayında ambalaj atığını toplamayı başardık. Bu rakamla da 16 bin 500 ağacın kesilmesini engellemiş olduk” dedi.

Asıl olanın temizlemek değil kirletmemek olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, kendilerine miras bırakılan bu çevreyi, bu şehri ve bu ülkeyi en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Protokolün içeriğinden de bahseden Başkan Taban, "Şehrimizde yaklaşık 60-65 bin öğrenci olduğunu düşünürsek, bu hemen hemen bu şehirdeki her eve, her haneye ulaşmak anlamına geliyor. Dolayısıyla biz kıymetli öğretmenlerimizin öğretisi doğrultusunda, öğrencilerimize bu noktada dokunarak, onlarla beraber değerli ve kıymetli çalışmalar gerçekleştirerek ailelerimizi de bu işin içerisine katmak istiyoruz. Tabi burada çevre bilinci, doğa bilincini arttırmak gibi faaliyetler, gençlerin yine aynı şekilde bu sürece dahil olması, doğa ile iç içe bulunmalarını sağlayacak etkinliklerin arttırılması gibi birtakım çalışmaları hep birlikte hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da, daha güzel bir İnegöl, daha güzel bir gelecek bırakmak adına yapılan etkinliklerde çocukların aktif rol almasını arzu ettiklerini belirterek, "Daha temiz bir İnegöl için de katkı koyabilirsek mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.