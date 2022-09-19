Bursa İnegöl'de gaziler unutulmadı

19 Eylül Gaziler Günü, ülke genelinde olduğu gibi Bursa İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Yapılan törende, tüm gazi ve şehitlerimiz yad edildi. Gazilere ev ziyaretlerinin yapıldığı ve Gaziler Derneği’nin ziyaret edildiği kutlamalar kapsamında, yine gaziler onuruna yemek verildi.BURSA (İGFA) - 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilerek tüm gazilere armağan edilen ve her yıl kutlanan Gaziler Günü, 101. Yılında İnegöl’de de her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlamalar, gazi ziyaretleri ve Gaziler Derneği ziyareti ile devam etti. Finalde ise gaziler onuruna yemek verildi.

Bursa Vali Yardımcısı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve gaziler, siyasi parti Başkan ve yöneticileri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi, Belediye Başkanlığı çelengi ve İnegöl Muharip Gaziler Derneği çelengi anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen yaptı.

Anıtta yapılan törenler sonrası protokol üyeleri iki gaziyi evinde ziyaret etti. Daha sonra İnegöl Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Ziyaretler sonrası İnegöl Belediyesi tarafından gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Gazilerin aileleriyle birlikte davet edildiği yemek sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “19 Eylül Gaziler Gününün bu yıl 101’inci yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesinin verilmesinin üzerinden tam 101 yıl geçti. Tabi bizim bu anlamlı günü bir güne sığdırmamız mümkün değil. Biz sizlerin nasıl bir mücadele verdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bizler de sorumluluklarımızın farkındayız. Şunu da hep ifade ettik; bu ülkeyi hiçbir zaman test etmeye kalkmasınlar. Bu ülkenin ne gazisi biter ne şehidi biter. Biz bu topraklar sokaktan geçerken bulmadık. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; hayatta olmayan gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.