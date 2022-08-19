Bursa İnegöl'de Fındıklı'ya parke taş uygulaması

Bursa'da İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde parke taş uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fındıklı Mahallesi'nde 6 sokakta 3 bin 750 metrekare parke taş uygulaması yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde merkezdeki konforu kırsal mahallelere de taşıyan yerel belediye, altyapı ve üstyapı çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Özellikle altyapısı tamamlanan kırsal mahallelerde yol kaplama çalışmalarıyla köylerin ulaşım konforu arttırılıyor. Bu kapsamda son olarak Fındıklı mahallesinde 6 sokakta yol kaplama çalışması başlatıldı. Pazartesi günü başlayan çalışmaların Cumartesi günü tamamlanması hedeflenirken, toplamda 3 bin 750 metrekare parke taşı uygulanacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle birlikte Fındıklı Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

“Yol medeniyettir” diyen Başkan Taban, “Yol insanın ihtiyacı olan, bir yerden bir yere ulaşabilmesi adına önemli bir alan. Biz de bu eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştikçe ister istemez var olan yolların deforme olduğunu da ifade etmek lazım. Onlar da tamamlandıkça yol kaplamalarını yapmaya devam edeceğiz. Fındıklı Mahallemize yapılan çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler yaşamın olduğu her yerde ne eksik varsa gidermek için çalıştığımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.