Bursa İnegöl'de eski parklar yenileniyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yandan yeni sosyal donatı alanları üreten İnegöl Belediyesi, diğer yandan da kullanım ömrünü tamamlamış parkları yenileyerek günümüz şartlarına uygun şekilde donatıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, parkları yenileme kapsamında Mesudiye Mahallesi Sedef Sokak Semt Sahası'nın revizesine başlandı.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilenen bin 900 metrekare alana sahip sosyal donatı alanında, aynı zamanda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından da güvenli park altyapısı uygulanacak.

Revize çalışmaları devam eden semt sahasını, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

Başkan Taban, sadece Mesudiye Mahallesi Sedef Sokakta değil, her mahalleye hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, “İhtiyaç olan yerleri belirleyip, bunların saha ihtiyaçları ve önceliklerini belirleyip bir bir adımlarımızı atıyoruz. Şu anda bulunduğumuz Sedef Sokakta toplamda bin 900 metrekarelik bir alanımız var. Buranın 300 metrekaresi yeşil alan, 400 metrekaresi çok amaçlı saha, 100 metrekarelik spor aletleri alanı, 200 metrekareçocuk oyun alanı ve etrafında bir miktar çekerek açmış olduğumuz otopark alanlarıyla çoklu kullanım yapabileceğimiz güzel bir donatı alanına dönüştürüyoruz. Çalışmanın şu anda yüzde 50’si tamamlandı. İnşallah kalan yüzde 50’sini de arkadaşlarımız tamamlayacaklar" diye konuştu.

Bu arada söz konusu mahallede çalışmaları halen devam eden Kanal İnegöl ile ilgili de bilgi veren Başkan Taban, "Bu proje sadece Mesudiye'nin değil, tüm İnegöl’ün projesi. Herkesin gelip istifade edebileceği Kanal İnegöl tüm şehri kapsayan bir çalışma oldu. Bu çalışmalar herkesin katkısı ve desteği ile oluyor. Buranın da inşallah bittiğinde tamamlanmış halini gelip hep birlikte göreceğiz" dedi.