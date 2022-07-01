Bursa İnegöl'de Cumhuriyet Mahallesi yeni yaşam alanına kavuştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi Alapınar Sokak'ta hayata geçirdiği Çok Amaçlı Saha ve Koruluk alan projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürüyor. İmar planına uygun her alanda vatandaşların nefes alacağı projeler üreten İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Alapınar Sokak üzerinde bulunan boş araziyi yeni bir yaşam alanına çevirdi.

3 bin 400 metrekare alan üzerinde; çocukların güvenle oyun oynayıp eğleneceği çok amaçlı bir saha ve etrafında 197 adet ağacın dikildiği, yetişkinlerin huzur içerisinde oturup vakit geçirebileceği bir koruluk alan oluşturuldu.

İçerisinde; 2 bin 263 metrekare yeşil alan, 528 metrekare çok amaçlı saha ve 609 metrekare sert zemin tretuvar alanı bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nin yeni yaşam alanı, dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri, AK Partili yöneticiler ve mahalle sakinlerinin katılım gösterdiği törende, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Bektaş kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Taban, "Çocuklarımızın oynayabileceği, bizlerin oturup vakit geçirebileceği alanlara ihtiyacımız var şeklinde talepler vardı. Yollarımızla, altyapımızla, sularımızla ilgili bizlere ilettiğiniz konu başlıkları vardı. Bunların her birini çalışıyoruz. Hayata geçirebildiklerimiz var, önümüzdeki günlerde geçirebileceklerimiz var, planlayarak kısa ve orta vadede her birini çözüme kavuşturmak istiyoruz” dedi.

Taban, “Burada 2200 m2’lik yeşil alan, 528 m2’lik çok amaçlı saha, 600 m2’lik de tretuvar ve sert zemin alanından oluşan bir tesis var. Aynı zamanda 197 adet yetişkin ağaç dikilerek yeşillendirilmiş bir koruluk var. Ben yapılan çalışmanın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum" dedi.

Konuşmalar sonrası kurdele kesimi ile açılışı yapılan çok amaçlı saha ve koruluk alanda, vatandaşlara ikramlar da yapıldı.

Protokol üyeleri açılış sonrası penaltı atışlarıyla sahada renkli görüntüler oluşturdu.