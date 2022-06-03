Bursa İnegöl'de çöpler oyuncak oldu

MÜSİAD Kadın İnegöl Şubesi ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “Sıfır Atık” kapsamında “İnegöl İçin El Ele, Çöpten Hayallere” ismiyle oyuncak yapımı yarışması düzenlendiBURSA (İGFA) - MÜSİAD Kadın İnegöl Şubesi ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Sıfır Atık” projesi kapsamında “İnegöl İçin El Ele, Çöpten Hayallere” ismiyle oyuncak yapımı yarışması düzenledi. Sıfır Atık projesi kapsamında sanayideki mobilya ve koltuk firmalarının ahşap, kumaş ve sünger atıklarını değerlendirmek ve işlevsel hale getirmek amacıyla; Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MÜSİAD Kadın İnegöl şubesi iş birliği yaparak, mobilya sanayisinde kullanılmayan atıklardan oyuncaklar tasarlayıp bu özel sergiyi oluşturdular.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MÜSİAD Kadın İnegöl Şubesi arasında yapılan ve Kaymakamlığın onayıyla imzalanan protokol ile etkinlik süreci başlatıldı. Yapılan protokol gereği; İnegöl’de faaliyet gösteren MÜSİAD üyesi firmalardan atık olarak nitelendirilen tüm malzemeler MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu’nun koordinesinde okula nakledildi. Koltuk kumaşları, sünger, elyaf, sünger kırpıntıları, ahşap ve tahta parçaları, düğme, boncuk, süsleme için kullanılan taş ve pullar okul müdürlüğünce belirlenen bir depoda stoklandı.

Oluşturulan bir komisyon tarafından toplanan atık ürünler incelenip öğrencilerin sağlık ve güvenliği göz önünde bulundurularak ayrıştırıldı. Okul müdürlüğünce oluşturulan projenin yürütücü komisyonu tarafından hazırlanan yarışma şartnamesi ile duyuru yapılıp para ödüllü olarak planlanan yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere istedikleri sayıda oyuncakla katılabilecekleri bildirildi. Katılmak isteyen öğrencilere gerekli olan tüm malzemeler yürütücü komisyon tarafından teslim edilerek danışman öğretmenlerin rehberliğinde tasarladıkları oyuncakların üretime dönüşmesi sağlandı.

Öğrencilerin atık malzemelerden ürettikleri 200’e yakın ürün, bugün İnegöl Kent Müzesi sergi salonunda düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Aynı zamanda yarışmanın ödül töreni de sergi açılışında gerçekleştirildi. Sergilerin merkezi haline gelen özel bir mekan olan İnegöl Kent Müzesi’nin 152. Sergisi olma özelliğini taşıyan “İnegöl İçin El Ele, Çöpten Hayallere” sergisi, yoğun katılımla açıldı.

Konuşmalar sonrası dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Birinciye 1000 TL, İkinciye 750 TL, Üçüncü ve Dördüncüye 500 TL, Mansiyon Ödülüne ise 250 TL olmak üzere öğrencilere toplamda 3000 TL’lik ödül takdim edildi.