Bursa İnegöl'de çiftçilere tarımsal 'hibe'ler anlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz hafta çiftçilere yönelik ücretsiz danışmanlık uygulamasını başlatan yerel belediye, bugün de hem bu uygulamayı duyurmak, hem de kapsamlı bir sunum için 'Tarımsal Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi.BURSA (İGFA) - Tarım markasını güçlendirmek ve İnegöl’de tarımı geliştirmek adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz hafta itibariyle ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Ziraat Mühendisi ve IPARD TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş çiftçilere bilgiler verdi.

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı konuşmada, tarımda İnegöl'de kıymetli toprakların olduğunu belirterek, "Daha doğru işlersek, daha doğru ürünler yaparsak, daha nitelikli fayda ortaya koyabilirsek bundan şehir de istifade edecek, vatandaşta istifade edecek" dedi.

DESTEKLEMELERDEN FAYDALANMAK ZOR DEĞİL

Devletin sunduğu veya Avrupa’dan gelen fonların bir kısmının kullanılamadığını belirten Başkan Taban, "Kullanılmadığında da kimseye faydası yok. Bu işler zor gibi bir algı var ama bu böyle değil. Mazeretlere sığınmamamız lazım. Ben bu manada katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl’de tarım ve hayvancılıkta daha güzel günleri konuştuğumuz günlerde birlikte olalım. Sizlerden gelecek talep ve önerilere de açığız. Lütfen şu daha iyi olur dediğiniz ne varsa bizlere iletin. Sizlerden gelecek kanaatlerle de bizim de sizlere daha faydalı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Ziraat Mühendisi ve IPARD TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş çiftçilere desteklemeler hakkında bilgilendirme yaparak aynı zamanda ücretsiz danışmanlık uygulamasından faydalanmak üzere üreticileri davet etti.