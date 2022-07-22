Bursa İnegöl'de çadır etkinliklerinde beraberlik pekişti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında devam eden hemşeri dernekleri çadır etkinliklerini ziyaret eden protokol üyeleri, İnegöl’ün ve Türkiye’nin en büyük zenginliğinin sahip olunan birlik beraberlik duygusu olduğuna vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor.

Çarşamba akşamı yapılan 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ile festivalin ilk bölümü sona ererken, hemşeri dernekleri çadır etkinlikleri ise büyük bir coşkuyla devam ediyor. 31 Temmuz’a kadar sürecek festivalde kültürlerin kaynaştığı, birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirildiği Hikmet Şahin Kültür Parkı kameriyeler bölgesindeki çadır etkinliklerinde her akşam birbirinden farklı eğlencelerle İnegöllüler unutulmaz bir festival yaşıyor.

Protokol üyeleri her akşam farklı derneklerin etkinlik çadırlarına ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Perşembe akşamı 4 derneğe ziyarette bulundu. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği çadır etkinliklerinde sırasıyla; Abhaz Kültür Derneği, Çerkes Adige Kültür Derneği, Bayburtlular Derneği ile Manav, Yörük, Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu ziyaret edildi.

“EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN BİRİ KÜLTÜRLERİMİZİ GELECEK NESİLLER AKTARMAK”

Kültürlerin yaşatıldığı çadır etkinliklerinde vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızla birlikte festivalimizin vazgeçilmezleri hemşeri derneklerimizin etkinlik çadırlarını ziyaret ediyoruz. Ben bizleri böylesine güzel ortamlarda ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Yıllardır süren tüm festivallerimizde derneklerimiz elinden gelen desteği gösterdiler. Burada yaşatılmaya devam eden kültürlerimizin gelecek nesillere aktarılması lazım. Hemşeri derneklerimizin de en önemli misyonlarından biri bu. Tabi aynı zamanda birlik beraberlik, kardeşlik gibi duyguları da arttıracağız ancak gelenek ve göreneklerimizi de gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.