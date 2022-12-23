Bursa İnegöl'de 'Bereket Sofrası' kuruldu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’nı bu hafta Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen aranın ardından bu yıl yeniden başladı.



Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının dördüncü durağı Esentepe Mahallesi'nde Esentepe Camisi oldu.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretildi.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi.

Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, camimizde hem sabah buluşmalarını gerçekleştiriyoruz hem namazlarımızı eda ediyoruz hem de cemaatimizin bizlere iletmek istedikleri varsa dinliyoruz. Burada AK Parti İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz var, Başkan Yardımcılarımız var. Tüm teşkilat olarak buradayız” dedi.

Gayret ve samimiyetle çalıştıklarını ifade eden Başkan Taban, “İnegöl’ümüz çok hızlı büyüyen bir şehir. Geçen yıl itibariyle Bursa’nın 17 ilçesi arasında imar faaliyetlerini inceledik. İnegöl’de 1 milyon nüfuslu Osmangazi’den daha fazla inşaat üretildiğini gördük. Bu aynı zamanda hızlı büyümenin devam ettiğini, edeceğini işaret ediyor" diye konuştu.