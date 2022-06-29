Bursa İnegöl'de belediye personeline 'toplu' doğum günü

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nde Haziran ayında doğan personellerinin doğum günü kutladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde Haziran ayında doğan 16 ayrı müdürlükten 74 personel için doğum günü kutlaması yapıldı.

Başkan Alper Taban, personel ile önce İnegöl Mutfağında yemekte bir araya geldi, ardından Beşinci Mevsim Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda pasta kesildi. Ayrıca personellere hediye takdimi yapıldı.

İnegöl Belediyesi’nde şehrin gelişimi ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması adına gece gündüz mesai harcayan personel için Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatıyla doğum günü kutlaması düzenlendi. İnegöl Belediyesi’nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen doğun günü buluşmalarının ilki Mart ayında yapılmıştı. Haziran ayında dünyaya gelen personellerin doğum günü de bugün Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde yapılan buluşmayla kutlandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, önce personellere İnegöl Mutfağında öğle yemeği ikram edildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, doğum günü kutlamalarının her ay devam edeceğini ifade ederek, "Bu duyguları yaşayalım, yaşatalım istiyoruz. Yoğun temponun arasında böyle duraklar vererek birbirimizi dinleyelim, daha iyi anlamaya çalışalım istiyoruz. Burada ortak paydamız İnegöl" dedi.

Konuşmalar sonrasında tüm personelle birlikte pasta kesildi.

Daha sonra personele hediye takdimi yapıldı.