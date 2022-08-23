Bursa İnegöl'de Alanyurt’un 23 sokağı şekilleniyor

Bursa'da yapım çalışmalarına ara vermeden devam eden İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesinde Ertuğrulgazi ve Yeni Mahallede 23 sokakta sathi kaplama çalışmasını sürdürüyor. Toplam 4140 metre uzunluğunda sathi kaplama yapılacak çalışmanın 15 günde tamamlanması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi yaz aylarıyla birlikte hız verdiğimiz yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmaları bir bir tamamlayarak eksikler giderilirken, bu doğrultuda aciliyetler belirlenerek geleceğin İnegöl’ünün imarı planlar doğrultusunda ilmek ilmek işleniyor. Yeni yapılaşmaların yoğun olduğu Alanyurt bölgesinde bir kısmı konut bir kısmı sanayi alanı olan Ertuğrulgazi ve Yeni Mahale bölgesinde de 23 sokağı kapsayan sathi kaplama çalışmasının startı verildi. Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalar kapsamında Yeni Mahallede 5, Ertuğrulgazi Mahallesinde ise 18 sokakta kaplama yapılacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapım çalışmalarında hava şartlarının uygun olmasının da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, söz konusu bölgenin gerek bir miktar sanayi yapıları, gerekse de bir miktar konut yapılarının olduğu bölgeler olduğuna dikkati çekerek, "Şehrimizde konforu arttıracak çalışmaları sürdürüyoruz. Kendimize hedefler koyduk ve imara açılmış tüm bölgelerde yapılaşmanın önünden giderek imara açıksa bu bölge hızlı şekilde işlerini tamamlayalım ve insanlar da oraya konut ve ticari yapılarını yapsınlar istiyoruz. Tabi bu çalışmalar için iklim ve hava koşullarının da uygun olması lazım. İçinde bulunduğumuz yaz aylarıyla birlikte bunlara hız veriyoruz” diye konuştu.

Ertuğrulgazi ve Yeni Mahallede 15 gün daha devam edecek bir çalışma başlatıldığını kaydeden Başkan Taban, hava şartları elvermesi durumunda 15 gün içerisinde çalışmayı tamamlayacaklarını söyledi.