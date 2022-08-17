Bursa İnegöl'de 17 Ağustos’un yıldönümünde “Afet” sergisi

Bursa'da İnegöl Belediyesi ile İNDAK tarafından 17 Ağustos Marmara Depreminin 23. Yıl dönümünde vatandaşlara deprem gerçeğini hatırlatmak ve bilinçlendirmek adına “Afet Sergisi” düzenlendi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) tarafından 17 Ağustos Marmara Depreminin 23. Yıl dönümü nedeniyle İnegöl Belediyesi önünde özel bir sergi düzenlendi. İNDAK’ın aram kurtarma ekipmanlarının ve faaliyetlerinin tanıtıldığı Afet Sergisinde, deprem gerçeğine dikkat çekilerek vatandaşlara hatırlatmalar yapıldı.

İnegöl Belediyesi önündeki meydanda kurulan ve gün boyu açık kalacak olan sergiyi, Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün 17 Ağustos. 23 yıl önce bugün, 7,4 büyüklüğünde Gölcük merkezli bir deprem yaşadık. Bu yıkıcı deprem esnasında pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralandı ve bu olay hayatımızda bir dönüm noktası oldu. Bugün bu vesileyle İNDAK iş birliğinde bir farkındalık etkinliği ile deprem gerçeğini hatırlatmak istedik. Aslında sadece bir güne sığdırılabilecek bir konu değil bu. Deprem hayatın bir gerçeği. O gün 18 bin 873 insanımız yaşamını yitirdi. 23 bin 781 insanımız yaralandı. 328 bin 113 ev ve iş yeri de yıkıldı ve hasar gördü. Sadece bu da değil. 2003 yılında Bingöl’de, 2011 yılında Van’da, 2020 yılının ocak ayında Elazığ-Sivrice depremi ve en son Ekim 2020’de İzmir’de yaşadığımız 6.9 şiddetindeki deprem… Bursa merkezli olarak da 1855 yılında yıkıcı bir deprem yaşandı” dedi.

İLK YAPILACAK İŞ İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK

Deprem ve afetlerle ilgili atılacak ilk adımın insanların daha bilinçli hale gelmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bizler bu depremler esnasında can kayıpları yaşıyoruz. Yaralanmalar, maddi hasarlar oluşuyor. Ancak bunların minimize edilebilmesi için bu hayatın bir gerçeği ve biz de bununla yaşamayı öğreneceksek bunları minimize etmemiz gerektiğine inanıyoruz. İlk yapılacak iş, öncelikle insanların bu konuda bir bilince ermesi. Elbette binalarımızı deprem anında daha dayanıklı olacak sağlam yapılara dönüştürme zorunluluğumuz var. Bunlarla ilgili devam eden kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar var. Ancak birden bütün binaları silelim, yerine yeni yapılar yapalım dediğimizde, bu zamanla olacak bir şey. Ama deprem öncesi bilmemiz gerekenler, deprem anında ve sonrasında yapabileceklerimizi öğrenmek hepimizin yapabileceği işler. Dolayısıyla bu noktada İNDAK ekibimizle bir protokolümüz var. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar bu işin gönüllüsü. Nerede bir afet yaşanıyorsa; sel, deprem, orman yangını… Arkadaşlarımız hemen o noktaya intikal ediyorlar. Ben bu organizasyonu da İnegöl için bir fırsat olarak görüyorum. Bu ekibe yeni gönüllüleri de davet ediyorum” diye konuştu.