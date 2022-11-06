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Bursa İnegöl'de 1 milyon kitap okuyucuyla buluştu

Yerel 06.11.2022, 14:34
Bursa İnegöl'de 1 milyon kitap okuyucuyla buluştu

Köftesi ve mobilyası ile ünlü olan Bursa’nın İnegöl ilçesinde kitap şöleni başladı… İnegöl Belediyesi’nin 6’ncısını düzenlediği İnegöl Kitap Günleri, kapılarını ziyarete açtı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, bir yandan şehri imar ederken bir yandan da gelecek nesillerin sağlam temeller üzerinde gelişimini sürdürmesi adına insana yatırım yapıyor.

Bu kapsamda 2017 yılında ilki düzenlenen İnegöl Kitap Günleri, İnegöl’de bu yıl 6’ncı kez kapılarını açtı.  9 gün boyunca sürecek İnegöl Kitap Günleri kapsamında 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap, kitapseverlerle buluşuyor.

Sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gören, her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlayan İnegöl Kitap Günleri etkinliğine ilçede eğitim gören 40 bin anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi, İnegöl Belediyesi’nin ücretsiz servisleriyle taşınacak. Her öğrencinin bu etkinlikten faydalanması adına tüm kademelerde okullarla iş birliği yapılarak öğrencilerin katılımı sağlanacak. Aynı zamanda yayınevleri 9 gün boyunca uygun fiyatlarla herkesin kitaba ulaşması adına kampanyalar düzenleyecek.

Adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleşecek olan 9 günlük Kitap Günleri etkinliği, düzenlenen törenle MODEF Fuar alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. İmza günleri ve söyleşilerle yazarların vatandaşlarla buluşacağı etkinliğin açılışına, İnegöl ve Bursa protokolü yoğun ilgi gösterdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da açılış töreninde konuklara hitaben yaptığı konuşmasında Kitap Günleri Fuarına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Taban, şöyle konuştu: “İnegöl Belediyesi olarak 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz Kitap Günlerimizin açılışını gerçekleştirdik. 9 gün sürecek olan organizasyonda, kitapseverlerimizi yazarımız ve kitaplarla buluşturmuş olacağız. Bu gördüğünüz organizasyon içerisinde 100’ü aşkın yayınevi ve yazarla, 1 milyonu aşkın kitapla İnegöl halkımızı buluşturmuş oluyoruz. 13 Kasım Pazar gününe kadar bu etkinlik devam ediyor olacak.” “100 kitaptan oluşan 5 dev kitap kulemiz var. Bunu da sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapacağımız çekilişle hediye edeceğiz.”

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise “6. İnegöl Kitap Günlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin düzenlediği önemli kültür sanat etkinliklerinden biri bu organizasyon. Burada binlerce kitap ve söyleşi imkanı gençlerimizle, İnegöl halkıyla buluşacak. Biz şehirlerimizin sadece fiziki ihtiyaçlarını gidermek, altyapı ve üstyapısını imar etmekle değil, burada yaşayan insanların, geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilgi ve kitapla donanımlı şekilde yetişmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile 6. Kitap Günlerinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası kitap stantlarını gezen protokol üyeleri ve kitapseverler, 1 milyonu aşkın kitabın yer aldığı fuar alanında eserleri ilgiyle inceledi. Açılışın onur konuğu Şair Nurullah Genç tarafından söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi sonrası kitaplarını imzalayan Nurullah Genç’e Kaymakam ve Belediye Başkanı Alper Taban tarafından plaket takdimi yapıldı.
 

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