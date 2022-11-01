Bursa İnegöl Belediyesi’nde kurum içi eğitimlere devam

Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından kurum personeline yönelik “Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü” eğitimi gerçekleştirildi. 2 seans olarak yapılan eğitime 400 personel katıldı.BURSA (İGFA) - Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak hizmetleri üretirken bir yandan da personelin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, zaman zaman kurum içi eğitimler düzenliyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum personeline yönelik; strese yol açan sebep ve sonuçları öğrenebilmek, stresi kontrol altına alabilmek, stres ve öfkeyi doğru şekilde yönetebilmek ve böylelikle hizmet standardı ve kalitesini yükseltmek, çalışan verimliliğini arttırmak amacıyla “Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü Eğitimi” düzenlendi. Sani Konukoğlu Konferans Salonunda 2 gün boyunca 2 ayrı seansta gerçekleştirilen eğitimlere, toplamda 400 kurum personeli katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İlçe Müdürlüğü Personelleri Psikolojik Danışman Hande Sezer Çiftçi ve Psikolog Esra Sağlam, eğitimler kapsamında İnegöl Belediyesi personeline; stres ve öfke nedenlerini ortadan kaldırmak, olumsuzluk kaynaklarını fark edip bu durumlara karşı hazırlıklı olma yollarını belirlemek, olumsuzluk durumunda yaşanan negatif duyguların etkilerini en aza nasıl indirilebileceği konularında bilgiler verdi.

Eğitim öncesinde bir konuşma yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan, “Vermiş olduğumuz Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü eğitimi ile amacımız personelimize duyguların yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak, kapı aralamak ve eğitimden alınan bilgilerle toplumsal ve iş hayatımızda olumlu etkiler sağlamaktır. Bu bağlamda İnegöl Belediyesi olarak bir yandan görev yetki ve sorumluluk alanımızda olan Kamusal hizmetleri yerine getirirken diğer taraftan da bu hizmetlerin standardını geliştirmek, kalitesini daha da iyileştirmek ve yükseltmek adına İnsan Kaynağımızı her alanda eğitip donatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla gerçekleştirilen eğitimlerin gerek toplumsal hayatımızda gerekse iş hayatımızda beklenilen katma değeri sağlamasını diliyorum” dedi.