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Bursa İnegöl Belediyesi'nden vatandaşın işini kolaylaştıran imza

Yerel 26.12.2022, 16:35
Bursa İnegöl Belediyesi'nden vatandaşın işini kolaylaştıran imza

İnegöl Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü, vatandaşın satış işlemleri sırasında iki kurum arasında evrak taşımasına son verecek bir protokol imzaladı. 1 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya girecek protokol ile Tapu Müdürlüğü İnegöl Belediyesi’nden elektronik ortamda sağlayacağı verilerle satış değerlerini alabilecek ve işlemler kolaylaşmış olacak.BURSA (İGFA) - Teknolojinin getirdiği yenilikleri kuruma entegre ederek kurumlarla iş birliğini güçlendiren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Tapu işlemleri sırasında vatandaşların iki kurum arasında evrak taşımasına son veren protokol ile vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu.

 
Söz konusu protokol bugün Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Tapu Müdürü Havvanur Cengiz tarafından imza altına alındı.

1 Ocak 2023 tarihinde uygulanmaya başlayacak protokolün töreni İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün "Bildiğiniz gibi İnegöl Belediyesi de Tapu Müdürlüğü de çok yoğun çalışan kurumlar. Özellikle her iki kurumda da çok fazla hizmet almak için giden vatandaşlarımız var. Bizler İnegöl Belediyesi olarak tüm kurumlarla daha sade, yalın çalışan, vatandaşımızın oradan oraya koşmadan tek merkezden işini görebildiği bir sürece geçelim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu noktada yayınlamış olduğu bir kararname olduğunu biliyorum. Biz de aslında hem belediyemizde adımlar atarak işlemleri sadeleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

PROTOKOL NE İŞE YARAYACAK?

Protokolün amacı ve ne işe yarayacağından da bahseden Başkan Taban, “Bugün de burada imza altına aldığımız protokolün amacı; Tapu Müdürlüğü ile ve Belediyemiz birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, Tapu ve Belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybının ve yoğunluğun azaltılması ve bu belgenin güvenli elektronik ortamda alınmasını sağlamak. Protokol ne işe yarayacak dersek; bu protokol sayesinde belediyemize emlak vergisi bildiriminde bulunan ve geçmiş borcu olmayan vatandaşlarımızın, emlak vergisi rayiç değerleri İnegöl Tapu Müdürlüğüne sağlanan sistem üzerinden online olarak görüntülenebilecek. Vatandaşlarımız Tapu Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında evrak takibi yapmak zorunda kalmayacak” diye konuştu.

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