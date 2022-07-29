Bursa İnegöl Belediyesi 'Kurşunlu Mahallesi' ile buluştu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mahalle Buluşmaları programları kapsamında Kurşunlu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle meydanında Belediye Ek Hizmet Binası önünde yapılan programda, vatandaşlar bölgenin sorunlarını doğrudan Başkan Taban’a iletme fırsatı buldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 2 yıllık ara sonrası Mahalle Buluşmaları Haziran ayı itibariyle Yeniceköy Mahallesinde yeniden başlamıştı.

Kurban Bayramı öncesi ikinci Mahalle Buluşması Mahmudiye Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirilmişti. Mahalle Buluşması programlarının üçüncüsü Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mahalle Meydanında Belediye Ek Hizmet Binası önünde hazırlanan alanda Belediye Başkanı Alper Taban mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belirli aralıklarla farklı mahallelerde gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve kurum temsilcileriyle birlikte vatandaşların sorularını yanıtlayıp talep ve önerilerini dinledi.

Kurşunlu Mahallemizde yaşayan kim varsa, bizden belediyecilik manasında ne istiyorsa biz bu hizmeti vermek istediklerini belirterek, "Bir talebiniz olduğunda 153 hatlarımızı 7/24 arayabilir, sorunlarınızı iletebilirsiniz. Gece yarısı da arasanız karşınızda bir muhatabınız olacak. Belediyeye gelmenize bile gerek yok, oturduğunuz yerden bizlere ulaşabilirsiniz. İş artık bu kadar kolaylaşmış durumda. Buradaki bir sorunu bizlere iletip çözümüne aracı olarak sorumlu vatandaş oluyorsunuz. Sizlerin de sorumluluğu var bu noktada. Biz her yeri göremeyebiliriz" diye konuştu.

Başkan Taban’ın açılış konuşmasının ardından mikrofon vatandaşlara uzatıldı.

Programa katılan vatandaşlar sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletirken, Başkan Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.