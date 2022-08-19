Bursa İl Dernekleri Federasyonu Kütahya'yı davet etti

Bursa İl Dernekleri Federasyon Genel Başkanı Ramazan Alp, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Bursa İl Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Alp, Eylül ayında Bursa’da düzenlenecek olan 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’ne Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı davet etti.

Başkan Işık yapılan ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eylül ayında Bursa’daki etkinlikte Kütahya Belediyesi olarak yer almaktan onur duyacaklarını dile getirdi.

Ziyarete Federasyon Başkan Vekili Ali Bozkurt, Başkan Yardımcısı Necip Daş ve Genel Sekreter Hasan Olcay da katıldı.