Bursa İGD, Basın İlan Kurumu Müdürü Ebubekir Günel’i ağırladı

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) yönetim kurulu toplantısına katılan Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürü Ebubekir Günel, internet gazeteciliği yasasının yasalaşması ile birlikte internet haber sitelerinin resmi ilan alacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) yönetim kurulu toplantısı, Mesut Demir Başkanlığında Özlüce Paşa Fırını’nda gerçekleştirildi. Aylık düzenlenen toplantıya katılan Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürü Ebubekir Günel, internet gazeteciliği yasası ile ilgili bilgi verdi.

İnternet gazeteciliği yasasının yasalaşmasının ardından gelişecek süreç ile ilgili bilgi aktaran Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürü Ebubekir Günel, merak edilen sorulara da yanıt verdi. Günel, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün internet haber sitelerine verilecek resmi ilan kriterleri ile ilgili yönetmelik değişikliği çalışmalarının sürdüğünü, yasa çerçevesinde 1 Nisan 2023 tarihine bu çalışmaların yetişeceğini kaydetti.

“İNTERNET GAZETECİLİĞİ YASASI İLE İSTİHDAM ARTACAK”

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) Başkanı Mesut Demir ise, 15 yıldır beklenen internet gazeteciliği yasasının yasalaşmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “Gerek derneğimiz, gerekse federasyonumuz, internet gazeteciliği yasasının biran önce çıkması için yoğun bir mesai harcadı. Bizler yasanın sosyal medya boyutunda değil, internet gazeteciliği yasası kısmıyla ilgileniyoruz. Dolayısıyla Basın Kanunu’nda değişikliği öngören yasa teklifinin yasalaşması, internet medyalarında büyük sevinç yaşatmıştır. Bu yasa ile birlikte internet haber siteleri ve çalışanları fiilen gazeteci sayılmaları, haber sitelerinin resmi ilan alabilecek olması, medya sektörüne çağ atlatacaktır. En önemlisi de, işsiz iletişim ve gazetecilik mezunu binlerce genç meslektaşımız, medyalarda istihdam edilecek olması da bizleri mutlu etmektedir” dedi.

“BASIN İLAN KURUMU’NA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Derneğin aylık yönetim kurulu toplantılarında önemli konuklar almaya devam edeceklerini hatırlatan Başkan Mesut Demir, “Toplantımıza katılarak yönetim kurulumuzu bilgilendiren Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürü Ebubekir Günel’e, bizleri misafir eden Özlüce Paşa Fırını’na teşekkür ediyoruz. Bizler bir meslek örgütü olarak, internet medyalarımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnternet Gazeteciliği Yasası ile ilgili Basın İlan Kurumu ile görüş alışverişlerimiz devam edecek olup, yasa çerçevesinde oluşacak kriterlerle ilgili de Basın İlan Kurumu’na destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa İGD Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Yardımcıları Ahmet Sevinç, Atilla Güney, Genel Sekreter Fetih Bağcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Ekmekçi, Yavuz Gerçekçi, Muhammet İlbeyi, Denetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın ve Başkan Yardımcısı Sevil Şaru da katıldı.