Bursa Harmancık'ın araç filosuna yeni iş makinesi

Bursa'da Harmancık Belediyesi tarafından vatandaşlara her alanda en iyi hizmeti en kaliteli araçlarla sunabilmek amacıyla araç filosuna yeni bir iş makinesi dahil edildi.Bursa Ekpsress / BURSA (İGFA) - Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, belediyenin tüm personeli ve araç filosu ile Harmancık halkının hizmetinde olduğunu söyledi.

Aldıkları aracın başta Harmancık halkı olmak üzere devlete ve millete hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ataş, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyor ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.