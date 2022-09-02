Bursa Gürsu'nun sokaklarına parke taşı döşeniyor

Bursa'da Gürsu Belediyesi’nce yapılan üstyapı çalışmaları kapsamında ilçenin ihtiyaç duyulan sokaklarında parke çalışmaları yapılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin her noktasında yapılan üstyapı çalışmalarında uzun vadeli çözümler üreten hizmetleri gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Gürsu’yu çağdaş kimliğiyle geliştirmek hedefiyle hayata geçirdikleri büyük projelerin yanında, belediyeciliğin asli görevleri olan altyapı ve üstyapı hizmetlerinden hızlı ve verimli şekilde sunduklarını belirten Başkan Işık, "Vatandaşların keyifle yaşadığı bir Gürsu oluşturmak için çabalıyoruz. Tüm hizmetlerimizi, insan yaşamını en öncelikli odak noktamız olarak belirleyerek hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları bir şehir kimliği oluşturmak amacıyla Gürsu’muzun tüm cadde ve sokaklarını yaptığımız üstyapı çalışmalarıyla beziyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla, ihtiyaç duyulan sokaklar, kilitli parketaşları döşenerek yenileniyor.