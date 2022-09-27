Bursa Gürsu'nun sokakları kışa hazırlanıyor

Bursa'da Gürsu Belediyesi, ilçenin çağdaş kent kimliğiyle gelişimine uygun olarak ilçenin üstyapısını tazeliyor.BURSA (İGFA) - Üstyapı çalışmalarını yoğunlaştıran Gürsu Belediyesi’ nceyapılan çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklarda ihtiyaç olan noktalarda, kilitli parke taşı bordür çalışmalarını sürürüyor.

Çağdaş kent Gürsu hedefi doğrultusunda, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin kent kimliğini korumak ve geliştirmek amacıyla üstyapı çalışmalarımızı yoğun olarak gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç olan noktalara en hızlı şekilde gereken çalışmaları yapmaktayız. İmkanlarımızı en üst seviyede kullanarak hemşehrilerimizi mağdur etmeden hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin ilçemizin konforlu sokaklarında, mağdur olmadan rahatça dolaşmalarını sağlamak hedefiyle, ilçemizin sokaklarını kış koşullarına hazırlıyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce, Kazıklı, Adaköy ve İstiklal Mahalleleri’nde yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla ilçenin sokakları tazeleniyor.