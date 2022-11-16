Bursa Gürsu'nun parklarında temizlik çalışmaları

Bursa'da Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü park bahçeler ekiplerince yapılan bakım ve temizlik çalışmalarıyla Gürsu’nun parkları tazeleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; parkların temizliği, parklardaki kent mobilyalarının bakımları, toprak örtüsünün havalandırılması ve yenilenmesi, çiçek ve bitkilerin bakımı ve tazelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmekte.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, parklarda dökülen yaprakların oluşturduğu muhteşem renk cümbüşü arasında yürümenin de ayrı bir keyfi olduğunu ifade ederek, "Ekiplerimiz dökülen yaprakları temizleyerek parklarımızın her daim temiz olması için çalışıyor. Yeşilden sarıya kahveye rengarenk görsel şölen sunan parklarımızdaki bu manzaralar hepimizde güzel duygusal etkiler oluştursa da,parklarımızınhemşehrilerimiz için her zaman konforlu olmasını sağlamak amacıyla ekiplerimiz temizlik çalışmalarını yapmakla yükümlü. Tüm hemşehrilerimiz, yaprakların ağaç dallarındaki renk cümbüşünün hala devam ettiği bu günlerin tadını çıkarsın diye biz parklarımızın konforunu hep taze tutmak için çalışıyoruz” dedi.