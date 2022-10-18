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Bursa Gürsu'nun mahalleleri yenileniyor

Yerel 18.10.2022, 12:21
Bursa Gürsu'nun mahalleleri yenileniyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeni mahalleleri, ilçenin hızla gelişen çağdaş kimliğine uygun şekilde üstyapı çalışmalarıyla yenileniyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan üstyapı çalışmaları kapsamında, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen mahallelerin şehirleşmesi sağlanıyor.

Adaköy, Ericek ve KazıklıMahalleleri’nde yapılan üstyapı çalışmalarıyla, sokaklara parke taşı döşenerek, şehir kimliği kazandırılıyor.

Çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun her alanda çağdaş kent kimliği kazanmasını sağlamaya yönelik hizmetlerimizle, yeni mahallerimizde yaptığımız üstyapı çalışmalarımızla, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen mahallelerimize de şehir kimliği kazandırıyoruz. İlçemizin dağ bölgesinde yer alan ve gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Adrenalin Park’ımıza ulaşım güzergahı üzerinde bulunan mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerimizin yaşam konforunu arttırıyoruz. Mahallelerimizin, Gürsu’muzun sosyal yaşam mozaiğinde sahip oldukları kültürel değerleri koruyarakçağdaş yaşam alanları olmalarını sağlıyoruz” dedi.

3 milyonluk yatırım maliyetiyle yapılan çalışmalar kapsamında 15 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirilecek.

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