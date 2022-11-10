Bursa Gürsu'nun kalbi olacak proje

Bursa'da Gürsu Belediyesi, kentin kalbi ve simgesi olacak Kent Meydanı Projesi’ni hayata geçiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde Kent Meydanı Projesi kapsamında yapılan metruk bina yıkım çalışmasını AK Parti Gürsu İlçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte takip eden Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'nun yıllardır beklediği ve bir hayal olarak görülen meydan projenin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Kamulaştırma çalışmaları ardından, metruk bir binayı daha yıkarak meydanın önemli adımlarından birini daha attıklarını kaydeden Başkan Işık, "Her alanda, Gürsu’muzu geleceğe taşıyacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Gürsu’muzun simgesi ve kalbi olacak Kent Meydanı Proje’mizi belirlerken, işin uzmanlarından oluşturduğumuz jürimizle birlikte, sunulan projeleri değerlendirdik. Kent Meydanı’mız için hazırlanan projeleri hemşehrilerimizin de değerlendirmesine sunduktan sonra, uygulayacağımız projemizi hayata geçirme yolunda adım adım ilerliyoruz. Yıllardır plan ve kamulaştırma sorunlarından dolayı çözüm üretilememiş, ilçemizin kanayan yarası haline gelmiş ve estetikten uzak bir halde bulunan meydanımızı, ilçemizin çağdaş kent kimliğine yakışacak şekilde yenilemiş olacağız. Kent Meydanımız, ilçemize yepyeni bir görünüm kazandıracak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ve yer altı otopark alanıyla, kentin vizyonu da değişecek.