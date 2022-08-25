Bursa Gürsu'nun camilerine estetik geri dönüşüm noktaları

Bursa'da Gürsu Belediyesi’nce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi Projesi’yle kazanılan hibe desteğiyle alınan 70 adet üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama ünitesi, ilçenin camilerine yerleştiriliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesi çağdaş kent kimliğiyle gelişimini hızla sürdürüyor. Gürsu’nun çevre temizliği ve doğasını korumak amacıyla, Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilçenin çağdaş kent kimliği konforuyla gelişimi de sağlanıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, camilerimizin avlularına üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama üniteleri yerleştirdiklerini kaydetti.

Gürsu'da temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve ilçenin vitrinini güzelleştirmek amacıyla oluşturduğumuz geri dönüşüm sistemlerimiz ve kent estetiğini sağlayacak yeni kent mobilyalarıyla donattıklarını belirten Başkan Işık, "Hep birlikte, gelecekte doğası korunmuş bir dünyada yaşayabilmemiz için tüm hemşehrilerimizin geri dönüşüm sistemlerimizi kullanmalarını bekliyoruz” dedi. Gürsu'nun 7 noktasına yerleştirilen 7 bölmeli mobil atık toplama ünitesi, parklara ve ana caddelere yerleştirilen 60 adet üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama ünitesi, camilere ve okullara yerleştirilecek 70 adet üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama ünitesi ve ilçe genelindeki130 adet mavi renkli geri dönüştürülebilir atık toplama konteynerleriyle hem ilçenin kent kimliği korunuyor hem de geri dönüşüm konusunda duyarlılık kazandırılıyor.