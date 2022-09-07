Bursa Gürsu'dan 'seyir'e doyum olmayacak

Bursa'da Gürsu Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Gürsu Seyir Terası, yakında Bursa’yı kuşbakışı izlemek isteyen misafirlerini ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi’nin Katırlı Dağı yolu üzerinde, Bursa’ya nazır panoramikmanzarayahakim tepede oluşturduğu “Gürsu Seyir Terası” nın inşası hızla ilerliyor.

Gürsu Seyir Terası, ilçenin doğasının kucak açtığı tepede, “Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi”nin de yer alacağı entegre bir tesis olarak hizmet verecek.

Kuş cıvıltıları ve can dostlarının sıcaklığıyla doğanın tüm zenginlikleriyle hissedileceği Tesis, doğayla bütünleşmek, doğanın huzurunu ve ihtişamını yaşamak isteyenlerin buluşma noktası olacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa’nın güzelliğini kuşbakışı izleme olanağı sunan tesisin hemen yanı başında oluşturdukları Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ile entegre olarak, tamamen doğayla bütünleşmiş bir atmosferde misafirlerini ağırlayacağını belirterek, "İnşallah yakında hizmete açacağımız Tesis’imize tüm doğa ve hayvan severleri bekliyoruz” dedi.

“Şehir yaşamında açlıkla, susuzlukla savaşarak var olmaya çalışan sokak hayvanları için oluşturacağımız bu Tesis önemli bir ihtiyacı giderecek” diyen Başkan Işık,“Doğal yaşam koşullarından uzaklaşmış sokak hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilecekleri koşulları onlara sunmakla yükümlüyüz. Bu Tesisimizle inşallah sokak hayvanlarını her türlü yaşam imkanı sunulacak bir barınağa kavuşturmuş olacağız” dedi.