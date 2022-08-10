Bursa Gürsu'dan sağlık hizmetine konfor

Bursa'da Sağlık Bakanlığı’nca Gürsu Yenidoğan Mahallesi’nde oluşturulan Sağlık Merkezi’nin çevre düzenleme çalışmaları, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hızla tamamlanıyor.BURSA (İGFA) - Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’nin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak olan Yenidoğan Sağlık Merkezi’nin çevre düzenleme çalışmaları Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan üstyapı çalışmalarıyla hızla tamamlanıyor.

Çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederke, kendilerinin de Sağlık Merkezi’nin çevresini konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Sağlık Merkezi’nin önünde bulunan Şehit Astsb. Tek. Üçvş. Vedat Avcı Sokak yapılan sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasıyla yenilenirken, Merkez’in bahçesi peyzaj çalışmalarıyla, Sağlık Merkezi’nin yanındaki Şehit Yakup Saraç Parkı da yeni çocuk oyun grupları ve yapılanbakım çalışmalarıyla güzelleştirildi..