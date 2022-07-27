Bursa Gürsu'da Yenidoğan Mahallesi'nde 'gaz' hazırlığı

Bursa Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde doğalgaz bulunmayan haneler, Ağustos ayında başlatılacak çalışmalarla doğalgaza kavuşacak.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı makamında ziyaret eden Bursagaz Operasyonları Başkan YardımcısıDinçer Akbaba ile Proje ve İç Tesisat Direktörü Özhun Özbirlik, Yenidoğan Mahallesi’nin doğalgaz ihtiyacının giderilmesi için başlatılacak çalışmaların planlaması hakkında istişarede bulundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenidoğan'da yaşayan vatandaşlara verilen doğal gaz sözümüzü de, göreve geldiğimiz günden beri etap etap yapılan çalışmalarla ilerlediğini belirterek, "İnşallah Ağustos ayı içerisinde başlatılacak yeni çalışmalarla tamamlıyoruz. Yenidoğan Mahalle’mizde doğalgazhizmeti alamayan hanelerin bu ihtiyacını gidermeye yönelik 2021 yılında başlatılan çalışmaların devam eden etabını da inşallah Ağustos ayı itibariyle başlatacağız" dedi.

Bursagaz Operasyonları Başkan Yardımcısı Sayın Dinçer Akbaba ve Proje ve İç Tesisat Direktörü Özhun Özbirlik ile sürece ilişkin değerlendirmeleri yaptıklarını belirten Başkan Işık, "Gürsu’muza bu hizmeti kazandırmamızda, vatandaşın mağdur olmaması için yeni yasal düzenlemelerle yolumuzu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, vatandaşın doğalgaz talebini ileterek sürece katkı sağlayan milletvekillerimiz, destek olan tüm siyasetçi ve kurum temsilcilerimize, Bursagaz yetkililerine,Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yenidoğan Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.