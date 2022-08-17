Bursa Gürsu'da Yenidoğan'a doğal gaz

Bursa Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde doğalgaz bulunmayan sokaklar doğalgaza kavuşuyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi ve Bursagaz yetkililerinin geçtiğimiz günlerde yapılangörüşmelerinin ardından, Ağustos Ayı’nda doğalgaz çalışması başlatılacağı yönünde verilen söz tutularak, Yenidoğan Mahallesi’nde ana arterlerin dışındaki ara sokaklarda da doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Gürsu Belediyesi ve Bursagaz iş birliğinde başlatılan çalışmalarla, Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’nin doğalgaz bulunmayan sokakları da doğalgaza kavuşturuluyor.

Çalışmaları meclis üyeleriyle birlikte inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Geçtiğimiz günlerde,Bursagaz yetkilileriyle yaptığımız görüşme sonrasında, Ağustos Ayı’nda çalışma başlatılacağı müjdesini verdiğimiz doğalgaz altyapı çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın huzuru ve ilçemize hizmet getirmenin şevkiyle, inşallah Gürsu’muza çok daha güzel hizmetler yapmak için gece gündüz demeden, ilk günkü heyecan ve güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize kazandırdığımız her hizmet sonraki hizmetlerimizin motivasyonu olarak yeniden güç toplamamızı sağlıyor. Yenidoğan Mahallemiz’in ihtiyacı olan sokaklarını doğalgaza kavuşturuyor olmamızın mutluluğu da ilçemize kazandıracağımız diğer yatırımlar için verdiğimiz mücadelelerin en büyük motivasyon kaynaklarından biri oldu” dedi.

Gürsu Yenidoğan Mahallesi’ndebaşlatılan doğalgaz altyapı çalışmalarıyla, mahallenin doğalgaz olmayan sokaklarında da doğalgaz altyapısının tamamlanması yönünde önemli bir aşama daha katedilmiş oldu.