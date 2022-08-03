Bursa Gürsu'da Yakup Saraç Parkı'na yeni çehre

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Şehit Jandarma Er Yakup Saraç Parkı, yapılan yenileme çalışmalarıyla yeni yüzüne kavuşuyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan park çalışmaları kapsamında yenilenen Yakup Saraç Parkı, Yenidoğan Mahallesi sakinlerine yeni yüzüyle hizmet verecek.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte parkları gezerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin parklarında ihtiyaç duyulan yenileme çalışmalarını yaparak, çok daha konforlu hale getirdiğimiz parklarımızı hemşehrilerimizin keyifle kullanmalarını sağlıyoruz. Parklarımızın bakım ve onarım çalışmalarını, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusundagerçekleştiriyoruz. Çocuklarıyla birlikte, şehrin yorucu hareketliliğinden uzaklaşarak, yeşilin huzurunda soluk almak,keyifli zaman geçirmek,spor yapmak isteyen hemşehrilerimiz içinparklarımızıher mevsim güzelliğini koruyacak bakım ve onarım çalışmalarıyla tazeliyoruz. Yakup Saraç Parkı’mızı da yaptığımız çalışmalarla adeta yeni bir park haline getiriyoruz. Yenidoğan Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. En kısa sürede parkımızı yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yakup Saraç Parkı’ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Işık, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.