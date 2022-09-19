Bursa Gürsu'da 'temiz çevre' farkındalığı

Dünya Temizlik Günü, Bursa'nın Gürsu ilçesinde de düzenlenen çevre temizlik etkinliğiyle kutlandı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Ericek Adrenalin Park Tesisi’nde gerçekleştirilen çevre temizlik etkinliğine katılan gençler, Tesis çevresinde bulunan ormanlık alanda doğa temizliği yaptı.

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla, Uluslararası Let’s Do It Türkiye faaliyetleri kapsamında, Gürsu Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, gençlerle birlikte doğada temizlik yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, dünyanın ve tüm canlıların geleceğini koruyacak duyarlılık oluşturan bu tür etkinliklerin toplumsal bilincin oluşmasında faydalı olmasını diledi.

Geleceğe temiz ve kaynakları korunmuş bir dünya bırakmak hepimizin duyarlılığıyla mümkün olduğunu ifade eden Başkan Işık, "Bu duyarlılığın tüm toplumumuzda ve dünya toplumlarında olmazsa olmaz bir hassasiyet olarak gelişmesini temenni ediyor, bu hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında, doğada piknik yapan insanlar da; temiz bir gelecek için doğada atık bırakılmaması ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması konularında duyarlı olunması yönünde telkin edildi.